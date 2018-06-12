«Дешевый» Yandex.Taxi спрашивает 7 евро за ожидание?

В социальной сети Twitter появилась фотография, на которой видно, что время ожидания одного из рижских такси обойдется в 7 евро.«Совсем «дешевое» такси. Прямо как в рекламе Yandex, которая обещает цены от 1 евро», - сделана подись под фото.

Как порталу TVNET разъяснила специалист по общественным отношениям Yandex.Taxi Наталья Журавлева, Yandex - это только аппликация и у предприятия нет своих машин. «Мы работаем в Риге с лицензированными таксомоторными компаниям», - разъяснила Журавлева.

"Цену, которую можно увидеть на конкретной фотографии - это цена, которую фирма назначила за время ожидания пассажира и эта цифра никак не связана с заказом такси через аппликацию Yandex.

Установленные цены Yandex не поменялись с тех пор, как мы в марте начали работать в Риге.

Цена посадки 0,71 евро, плата за километр 0,36 евро, цена за минуту - 0,13 евро", - рассказала Журавлева.

Pavisam “lēts” taksometrs. Gluži kā Yandex reklāmās sola - NO 1 eur pic.twitter.com/FPpBxbOUht— Linda Mūrniece (@murniecelinda) June 12, 2018

Вызвать такси Yandex могут пользователи iOS и Android в мобильном приложении. Служба автоматически находит местоположение пользователя и отправляет запрос ближайшему водителю.