В центре столицы идет борьба за игорные залы

В настоящее время в суде находятся 40 дел против Рижской думы в связи с принятым прошлой осенью решением самоуправления закрыть в историческом центре столицы 42 игорных зала, пишет Diena.

Их владельцы выразили готовность искать правды в Суде Европейского союза. Однако самоуправление намерено продолжать борьбу и уменьшать количество игорных заведений в городе и в дальнейшем. В разрабатываемой территориальной планировке Риги до 2030 года предусмотрено, что количество игорных залов в столице продолжит сокращаться – они будут только на территории смешанной застройки, расказала представитель департамента развития города Илзе Пурмале.

В таких местах возможна разная застройка, поэтому игорные залы будут рассеяны, чтобы не оказывать влияния на жилую зону.