Земля требует дождя: из-за засухи могут объявить чрезвычайную ситуацию

В Алсунгском и Броценском краях из-за засухи рассматривается возможность введения чрезвычайной ситуации, сообщил в пятницу в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) Гунтис Вилнитис.

Он добавил, что на следующей неделе Министерство земледелия планирует выплатить овощеводам и плодоводам компенсацию в размере 4,4 млн евро за прошлогоднее наводнение, и они смогут приобрести оборудование для полива.

Председатель правления СССО Эдгар Трейбергс в передаче LNT «900 секунд» сообщил, что ситуация в регионах разная. В Видземе и Латгале есть хозяйства, которым засуха не причинила ущерба. Разница есть и для культур, которые фермеры выращивают.

Трейбергс допускает, что из-за изменений климата в Латвии придется больше диверсифицировать сельское хозяйство.