Самолет «airBaltic» совершил вынужденную посадку в Копенгагене

На этой неделе самолет латвийской национальной авиакомпании «airBaltic» совершил вынужденную посадку в Копенгагене после того, как в салоне появился запах дыма, подтвердила агентству ЛЕТА представитель «airBaltic» Алисе Бриеде.

Самолет летел из Риги в Амстердам. Никому из пассажиров помощь врача не потребовалась. Рейс был отменен.

Бриеде сообщила, что первоначальное обследование самолета было проведено сразу после посадки, констатированы небольшие дефекты, которые в ближайшее время будут устранены.

«airBaltic» принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.