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Что делать, если нашел выпавшего из гнезда совенка?

LETA
Иллюстративное фото | Фото: unsplash.com

Пользовательница социальной сети «Facebook» Даце в своем профиле разместила несколько фотографий с совенком, которого заметили сидящим на земле под Вентпилсом. Под фотографиями люди выразили мнение, что, возможно, совенок выпал из гнезда.

Портал TVNET связался с руководителем калвенского филиала Рижского зоопарка «Zoo Cīruļi» Арнисом Бергманисом, чтобы выяснить, как надо действовать в ситуации, когда на земле обнаружен маленький детеныш совы.

«Ни в коем случае нельзя его трогать! В природе все происходит по-своему», - проинформировал Бергманис.

Совы живут, развиваются и гнездуются и на земле. «Брать и забирать с собой - упаси господь! Совы водятся и на земле. Не только на дереве или в дупле», - указал руководитель Калвенского зоопарка.

«Днем совенок маскируется, а вечером прилетает мама, чтобы его покормить. Так они развиваются. Конечно, некоторые и погибают, но такова природа».

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