Пожар на Адажском полигоне ликвидирован

Вечером в четверг удалось ликвидировать пожар на Адажском полигоне, подтвердил агентству ЛЕТА руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Пожар прекратился в 19.30. В его тушении участвовали ГСЛ и Государственная пожарно-спасательная служба.

На следующей неделе станет известно, сколько выгорело леса из общей площади пожара, которая составила 770 га. Размер нанесенного ущерба будет известен значительно позже.

По словам Яункикиса, конкретная причина пожара все еще неизвестна. Он полагает, что уголовный процесс о пожаре начат не будет, так как Адажский полигон - закрытая территория, поэтому злонамеренного поджога, скорее всего, не было.

Пожар на полигоне начался в воскресенье, 10 июля.