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Завершен массовый ремонт ям на региональных и местных автодорогах

LETA
Фото: REUTERS/Scanpix

Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) завершило массовый ремонт ям на региональных и местных автодорогах с асфальтовым покрытием класса содержания B.

Как сообщили в LAU, ремонт продолжается на дорогах класса C и D, закончить его планируется до 1 июля.

Общая площадь заделанных на дорогах ям превысила 204 000 квадратных метров. На главных государственных автодорогах заделано 23 609 квадратных метров ям, на региональных - 122 743 квадратных метра, на дорогах местного значения - 58 071 квадратный метр.

Ремонт на главных государственных дорогах с наибольшей интенсивностью движения и классом обслуживания A был закончен 1 июня.

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