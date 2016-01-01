Сеть ресторанов Vairāk saules планирует возобновить работу в субботу, об этом сообщила представитель предприятия.

Учитывая то, что полиция не сообщает предприятию, когда владельцам смогут вернуть конфискованное имущество, а особенно кассовые аппараты, владелица сети ресторанов SIA Vēl vairāk saules приобрела новые кассовые аппараты. Сейчас происходит интенсивная работа, чтобы установить программное обеспечение на аппараты согласно требованиям Государственной налоговой службы. На это обычно уходит месяц, но предприятие собирается осуществить весь процесс за два дня.

Упомянутое решение будет работать как временное. Полностью восстановить систему за такое короткое время невозможно. Но, рассчитываться в ресторане можно будет и кассовые чеки будут выдавать.

Совладелец Vairāk saules Мартиньш Калныньш считает, что каждый день простоя - это убытки около 25 тысяч евро.

«Это влияет на наших работников, которые не могут работать и зарабатывать. Поэтому несмотря на убытки, которые связаны с покупкой новых кассовых аппаратов, конфискованные мы приобрели только год назад, мы решили, что наш приоритет - это как можно скорее возобновить работу ресторанов», - сказал Калныньш.

Как сообщалось, в конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года.

В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.