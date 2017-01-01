Против монополии: Cуд встал на сторону Maxima, oтклонив иск Rimi

В настоящее время магазины «Rimi» находятся в 7 из 10 крупнейших торговых центров в Риге, в то время как магазин «Maxima» из крупных торговых центров в Риге находится только в т/ц «Domina Shopping», чьи двери были открыты летом прошлого года, и в центре моды и развлечений «Riga Plaza», двери которого были открыты совсем недавно - 7 июня этого года, сообщили порталу в ООО «Maxima Latvija».

«Решение суда, оставив в силе решение Совета по конкуренции о нахождении «Maxima Latvija» в центре моды и развлечений «Riga Plaza», является логичным и закономерным. По нашему мнению, иск «Rimi» абсурден, и нет оснований сомневаться в справедливости решения СК – это второй магазин «Maxima Latvija» в крупных торговых центрах в Риге, в то время как магазины «Rimi» расположены в большинстве торговых центров в Риге. Следовательно, магазины «Rimi» занимают доминирующее положение в сегменте многофункциональных торговых центров, отнимая у покупателей возможность выбора, где и как выгодно делать покупки. Мы также можем заверить, что покупатели торговых центров уже сейчас оценивают выгодные цены, широкий ассортимент и качество товаров «Maxima» как в т/ц «Domina Shopping», где магазин открыл двери летом прошлого года, так и в центре моды и развлечений «Riga Plaza», который открыл свои двери 7 июня этого года,» - говорит Андрис Вилцмейерс, руководитель «Maxima Latvija».

«Rimi» подал заявление в суд на решение Совета по конкуренции (13 октября 2017 года), в соответствии с которым СК разрешил «Maxima» объединение с приобретением помещений в центре моды и развлечений «Riga Plaza». 14 июня 2018 г. суд объявил решение, оставив в силе решение СК о нахождение «Maxima Latvija» в центре моды и развлечений «Riga Plaza».

Как сообщалось ранее, 7 июня этого года открылся супермаркет «Maxima Latvija» в центре моды и развлечений «Riga Plaza» на основании полученного положительного заключения Совета по конкуренции.