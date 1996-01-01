Очевидцы об обысках в Vairāk saules: Все происходило как в кино

12 июня был обычный рабочий день для работников и посетителей ресторанов Vairāk saules. Но, внезапно события стали развиваться, как в кино. Одним из таких посетителей оказался режиссер Андрей Экис, который спокойно обедал и вдруг появились сотрудники криминальной полиции. «Террористы или что-то еще?», - режиссер в тот момент почкувствовал себя на киноплощадке. Об этом рассказывает передача Preses klubs на канале Rīga TV24.

«Очень неприятное чувство - я сижу и вдруг появляется один парень, такого спортивного типа, и демонстративно одевает резиновые перчатки. Потом я смотрю, что в другом углу еще один и также одевает перчатки», - рассказал Экис. Затем какой-то мужчина встал перед дверьми ресторана, заблокировав выход.

«Я про себя подумал - террористы или что-то еще? Затем появился мужчина с бронированным чемоданом как в армии, поставил его рядом с кассой, открыл и подключился».

Режиссер был в замешательстве. Никто из полицейских не объяснил посетителям, что происходит.

«Я человек кино и смотрел на это все, как на кино. Полицейские действовали как охотники - согнали всех официантов в бар и забрали телефоны», - вспоминает Экис.

Напомним, во вторник, 12 июня, полиция провела обыски в ресторанах и офисе «Vairāk saules» по подозрению во вмешательстве в работу кассовых аппаратов, в результате чего государству мог быть причинен ущерб в размере 1,5 млн евро.

ООО «Vel vairak saules», которому принадлежат рестораны, основано в 2002 году, его основной капитал составляет 2800 евро. В прошлом году предприятие работало с оборотом 4,715 млн евро, его убытки составили 216 122 евро.