В Ригу прибыл Далай-лама (видео). Он восхищен тягой Латвии к свободе!

Сегодня в Ригу прибыл духовный лидер буддистов, лауреат Нобелевской премии мира Его Святейшество Далай-лама. Его встречали цветами и подарками. Один из поклонников преподнес Далай-ламе кепку с символикой Чемпионата мира по футболу, которую он тут же надел на себя. В столице Латвии Далай-лама XIV дарует учение в четвертый раз. Мероприятие пройдет в холле Skonto с 16 по 18 июня.

Прибыв в Ригу, Далай-лама признался журналистам, что рад за жителей Балтии, которые через суровые времена пронесли стремление быть свободными и независимыми.

«Я думаю, вы должны гордиться. Для народов Балтийских стран это было тяжелое время. Вы никогда не сдавались, сохранили свою решительность жить в свободе. Это прекрасно! Каждый человек и животное любят свободу. Птицы не любят сидеть в клетке. Мы человеческие существа, у нас великолепный мозг. Нашу мудрость необходимо использовать для творчества, а без свободы это невозможно. Вы добились ее свей решимостью. Я восхищаюсь вашей силой воли», - сказал Далай-лама.

16 и 17 июня Его Святейшество Далай-лама дарует учения по одному из величайших сочинений буддизма – Алмазной сутре, а 18 июня проведет благословение Маджушри, Будды Мудрости. Для объяснения вводных тем Его Святейшество выбрал основополагающее для буддистов сочинение Чже Цонкапы «Восхваление взаимозависимого происхождения».

Три первых учения Далай-ламы в Риге посетило более 10 тысяч человек из стран Балтии, России, Украины, Белоруссии, Италии, Великобритании, США, Швеции и других стран.