Поиски руководителя СГД доверят другой компании по отбору персонала

Конкурс на должность гендиректора Службы государственных доходов (СГД) планируется объявить в начале июля. В составе конкурсной комиссии произойдут небольшие изменения, а к отбору кандидатов будет привлечена другая компания по подбору персонала, договорились сегодня министр финансов Дана Рейзниеце-Озола и директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Как сообщила после встречи министр финансов, компанию по подбору персонала выберет Государственная канцелярия. В ходе двух предыдущих конкурсов на должность гендиректора СГД использовались услуги компании «Eiropersonаls».

Кроме того, принято решение внести изменения в состав конкурсной комиссии, чтобы в процессе отбора кандидатов участвовало как можно больше сторон.

Решение о конкретном составе комиссии еще будет принято, но, по словам министра финансов, в нее согласились войти руководитель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама и глава Совета иностранных инвесторов в Латвии Злата Элксниня-Защиринска.

Рейзниеце-Озола отметила, что к новому конкурсу будут шире привлечены правоохранительные органы, чтобы оценить не только профессиональные навыки кандидатов, но и репутацию на заключительном этапе отбора.

Как сообщалось, в ходе предыдущего конкурса кандидатом на пост гендиректора СГД был выбран Марис Скуиньш, но он снял свою кандидатуру, заявив, что в прессе против него ведется клеветническая кампания. СМИ писали о предполагаемой связи Скуиньша со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом, который был задержан по уголовному делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича.