Шоу отменяется: «Дом-корабль» все-таки не поплывет

Печально известный «дом-корабль» все-таки не будет спущен на воду, но его хозяин Аргод Лусиньш пообещал до 1 июля переместить постройку за пределы дюнной зоны, сообщил председатель Павилостской краевой думы Улдис Кристапсонс («Mēs savam novadam»).

От изначальной идеи перевести дом-корабль по морю владелец отказался, так как Латвийская морская администрация не могла выдать свидетельство о плавучести данного объекта, рассказал Кристапсонс. Но в последней беседе Лусиньш подтвердил самоуправлению, что до 1 июля объект с берега уберет. «Я верю, что так и будет», - сказал председатель думы.

По информации самоуправления, владелец планирует дом-корабль переместить подальше от берега, примерно на 150 м от охраняемой зоны береговой дюны, и расположить его в своих владениях рядом с жилым и хозяйственным зданием. Места на территории достаточно.

Для этого владельцу разрешение не требуется - на своих владениях держать плавающую конструкцию на стадии строительства не воспрещается.

Связаться с владельцем СМИ не удалось.

Морская администрация подтвердила, что Лусиньш интересовался о возможностях перевезти дом-корабль по морю, но в учреждении сообщили, что не могут выдать свидетельство о плавучести, так как не контролировали строительство, а владелец их об этом ранее не просил.

Как ранее сообщал Русский TVNET, недалеко от Павилосты предприятие миллионера Аргода Лусиньша на берегу моря построило «дом-корабль». Несмотря на то, что строительство в этом месте запрещено, напоминающая дом конструкция была создана, так как на этапе строительства выдавалась за понтонное плавсредство.

Владелец обещал спустить конструкцию на воду, однако за несколько лет так этого и не сделал.