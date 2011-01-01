Латвийская армия закупит финские мотовездеходы на 11 млн евро

Национальные вооруженные силы (НВС) закупят в Финляндии военные мотовездеходы на сумму 11 млн евро.

Как сообщили в отделе прессы Министерства обороны, у финской компании «BRP» будут приобретены мотовездеходы «Outlander MAX 650XT Military Version», которые визуально напоминают квадроциклы.

Как заявил командующий НВС Леонид Калниньш, эти внедорожные транспортные средства хорошо подходят для латвийской местности, имеют широкое применение и повысят мобильность армии.

Планируется, что первые мотовездеходы НВС получат уже в конце этого года, поставки будут продолжаться до конца следующего года.