Четверг, 21 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Лиго по-латгальски: домашние сыры и пиво, арт, костры, пикники на плоту

Татьяна Одыня/ Русский TVNET
Большой костер Яновой ночи в Лудзе | Фото: Татьяна Одыня/личный архив

Выходные Яновых праздников нынче коротки, как растянуть их, наполнив впечатлениями и сделав для себя хоть чуточку подлинней? Отправляйтесь в путешествие. Двух дней вполне хватит, чтобы добраться до латгальской стороны, отпраздновать-погулять и вернуться обратно. Ведь в канун Лиго время спрессовано, все происходит стремительно и повсеместно. Убедитесь сами: латгальские праздники это не только «шашлычок и пивасик».

1

Колхозные времена Казимира Адамовича
2

Большая ярмарка на Замковой горе и пикник на плоту
3

За цветком папоротника - на велосипеде
4

Латгальский сыр и пиво по старым рецептам
5

На Лиго - в Даугавпилс, в Центр Марка Ротко
0 Комментарии