Лиго по-латгальски: домашние сыры и пиво, арт, костры, пикники на плоту

Выходные Яновых праздников нынче коротки, как растянуть их, наполнив впечатлениями и сделав для себя хоть чуточку подлинней? Отправляйтесь в путешествие. Двух дней вполне хватит, чтобы добраться до латгальской стороны, отпраздновать-погулять и вернуться обратно. Ведь в канун Лиго время спрессовано, все происходит стремительно и повсеместно. Убедитесь сами: латгальские праздники это не только «шашлычок и пивасик».