Смотри на TVNET: учения Далай-ламы в Риге

16 и 17 июня в Риге проходят учения Его Святейшества Далай-ламы XIV. В холле «Сконто» духовный лидер буддистов проводит учения для стран Балтии и России. Далай-лама даст интерпретацию одного из величайших сочинений буддизма - Алмазной сутры. Смотри прямые включения с учений на TVNET:

На предшествовавшей учениям пресс-конференции Далай-лама, отвечая на вопрос, почему ситуация с международными отношениями в мире не улучшается, отметил, что в международных отношениях, в том числе на уровне руководства США, слишком много эмоций.

Президент США Дональд Трамп, на его взгляд, тоже слишком эмоционален.

Отвечая на вопрос о равноправии женщин, Далай-лама сказал, что поддерживает его, и подчеркнул, что женщины могут дать миру то, в чем он так нуждается - больше сочувствия и доброты к тем, что страдает.

Как уже сообщал Русский TVNET, в пятницу Дала-ламу встретили в Риге цветами и подарками.

Прибыв в Ригу, Далай-лама признался журналистам, что рад за жителей Балтии, которые через суровые времена пронесли стремление быть свободными и независимыми.

«Я думаю, вы должны гордиться. Для народов Балтийских стран это было тяжелое время. Вы никогда не сдавались, сохранили свою решительность жить в свободе. Это прекрасно! Каждый человек и животное любят свободу. Птицы не любят сидеть в клетке. Мы человеческие существа, у нас великолепный мозг. Нашу мудрость необходимо использовать для творчества, а без свободы это невозможно. Вы добились ее свей решимостью. Я восхищаюсь вашей силой воли», - сказал Далай-лама.