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Синоптики пообещали частично облачную субботу

Русский TVNET
Фото: Zane Bitere / LETA

В субботу в Латгале ожидается преимущественно облачная погода, в остальных районах страны облаков будет меньше, а местами день будет солнечным, сообщает агентство ЛЕТА.

В отдельных районах возможен небольшой кратковременный дождь. Будет доминировать слабый ветер.

Температура воздуха местами в Латгале и на побережье Курземе не превысит отметку в +17..+19 градусов, в других районах воздух прогреется до +21..+26 градусов.

В Риге осадков синоптики не прогнозируют, слабый ветер сменится умеренный северным, северо-западным ветром. Максимальная температура воздуха днем составит примерно +25 градусов, на севере города и в Юрмале - +20..+22 градуса.

Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды предупреждает, что во многих лесах, в том числе и в рижских, сохраняется очень высокая пожароопасность.

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