Вода в реках прогрелась до +22 градусов

В субботу утром температура воды в крупнейших латвийских реках достигает +22 градусов, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Вода в Даугаве и Венте прогрелась до +20, +21 градуса, в Айвиексте - до +20, в Гауе - до +18, +20 градусов. Самая теплая вода - в Лиелупе, где за ночь ее температура понизилась с +21, +24 до +20, +22 градусов.

Вода в реках с быстрым течением и в лесных реках прохладнее. В реках Огре, Седа, Абава и Ирбе ее температура колеблется около +15 градусов.

В крупнейших озерах вода прогрелась до +18, +20 градусов.

В море температура воды утром составляет +14, +18 градусов.

В солнечные дни к вечеру температура воды в водоемах обычно повышается на 1-4 градуса.

На рижских пляжах самая теплая вода - в озере Бабелитес (+22 градуса). В Даугаве на Луцавсале и в Румбуле, а также в озере Кишэзерс температура воды составляет +20 градусов, в море в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаки - +17, +18 градусов.