Кто-то не отличает Латвию от Литвы: занятные сувениры в латвийском магазине

В социальной сети Facebook появилась занятная запись, которая свидетельствует, что сувениры, которые продавались в одном из магазинов, украшают флаг Латвии и пластинка с надписью «Литва».

Как порталу TVNET пояснила Даце Прейсе - представитель «Rimi», где продаются сувениры, супермаркет попросил поставщика проверить эту информацию.

«В конкретном магазине, конечно, эти брелоки изъяты из продажи, в других магазинах подобных экземпляров не обнаружено», - признала Прейса.

В Facebook поставщик изделий «Baltijas Suvenīri» извинился за ошибку.

«Во время проверки остатков товара на складе и в большей части торговых мест подобная проблема обнаружена не была, поэтому мы выясняем обстоятельства произошедшего», - указала Прейса, поблагодарив покупателей за наблюдательность.