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В воскресенье ожидается жара до +27 градусов

Русский TVNET
Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье в Латвии облаков станет меньше, а температура воздуха поднимется еще выше, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью местами образуется туман. Днем ожидается преимущественно солнечная погода, больше облаков сохранится на восточном приграничье. Осадков синоптики не прогнозируют. Будет дуть слабый ветер.

Ночью температура воздуха опустится до +7..+15 градусов. Днем солнце прогреет воздух до +23..+27 градусов, но местами на побережье столбик термометра будет держаться в районе +20 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит от +15 градусов ночью до +27 градусов днем. На несколько градусов прохладнее будет ночью в пригороде и днем вблизи моря.

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