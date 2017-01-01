Жители Латвии все меньше доверяют политическим партиям

Доверие жителей Латвии политическим партиям с осени упало на 4 процентных пункта и сейчас партиям доверяют всего 5% опрошенных, показал проведенный «Eurobarometr» опрос.

89% опрошенных латвийцев политическим партиям не доверяют. В ЕС средний уровень доверия политическим партиям выше, чем в Латвии, но тоже сравнительно низкий - 19%. Скептичнее жителей Латвии в ЕС к партиям относятся только жители Греции, где им доверяют всего 4% опрошенных.

Доверие парламенту у латвийцев тоже упало - на 1 процентный пункт, до 19%. Сейму не доверяют 75% опрошенных - на 2 процентных пункта больше, чем осенью. В ЕС в среднем парламентам своих стран доверяют всего 34% опрошенных.

Число доверяющих правительству латвийцев с осени 2017 года возросло на 1 процентный пункт - до 28%, не доверяющих - снизилось на 2 процентных пункта, до 64%. В ЕС в среднем правительствам своих стран не доверяют 61% респондентов.

На 1 процентный пункт - до 31% увеличилось число латвийцев, доверяющих публичной администрации, на 1 процентный пункт - до 51% - число доверяющих региональным или местным властям.

Возросло также доверие жителей Латвии армии (до 69%), полиции (до 63%) и СМИ (до 48%).

Недоверие латвийцев судебной системе с осени прошлого года повысилось на 2 процентных пункта - до 54%. Доверяют судебной системе 36% опрошенных, 10% не смогли ответить на этот вопрос.

89-й опрос «Eurobarometr» проводился 17-28 марта в 34 странах или территориях, включая 28 стран ЕС.