Грозовые ливни и град: что нас ждет на Лиго?

В конце следующей недели, когда в Латвии будут отмечать Янов день, ожидается прохладная погода, возможны сильный ветер и дождь, прогнозируют синоптики.

Уже в понедельник, 18 июня, территорию Латвии с запада начнет пересекать атмосферный фронт, из-за чего увеличится облачность, местами пойдет дождь и немного похолодает. На востоке страны температура воздуха достигнет +28 градусов.

Во вторник ожидается сильный западный, юго-западный ветер, в западных районах Латвии его скорость в порывах будет достигать 19 м/сек. Осадков все еще будет мало, максимальная температура воздуха - от +18 до +24 градусов. В среду ожидается ветреная, в основном сухая и солнечная погода.

Во второй половине недели погодные условия будут определяться циклонами, в Латвию поступят холодные воздушные массы, осадков будет больше, ожидается также порывистый ветер.

В день Лиго, 23 июня, температура воздуха не превысит +12..+18 градусов, во многих местах возможны дождь и сильный западный ветер. Прохладная и ветреная погода прогнозируется также в Янову ночь и днем 24 июня. Местами возможны грозовые ливни и град.

Очень высокая пожароопасность усугубится порывистым ветром.

Есть вероятность, что во второй половине следующей недели территории Латвии достигнет активный циклон с сильным ветром и самыми сильными с прошлого года ливнями.