Все еще тепло: прогноз погоды на понедельник

В понедельник в Латвии, начиная с запада, усилится облачность и местами возможны кратковременные дожди, на востоке страны воздух прогреется до +28 градусов, прогнозируют синоптики.

В Курземе облачность и небольшой кратковременный дождь ожидаются уже в ночь на понедельник. На всей территории страны будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до +9..+16 градусов.

Днем - переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможна гроза. Слабый до умеренного западный ветер. Максимальная температура воздуха - от +18..+21 градуса в западной части Курземе и на севере Курземского морского побережья до +26..+28 градусов в восточных районах Латвии.

В Риге ночь будет ясной, слабый южный ветер, температура воздуха понизится до +16 градусов, в пригородах - до +11..+15 градусов, местами образуется туман. Днем будет облачно, дождь маловероятен. Слабый до умеренного ветер сменит направление на западное и северное, температура воздуха - около +25 градусов.