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Чакша поздравила медиков с профессиональным праздником

LETA
Анда Чакша | Фото: Ieva Leiniša / LETA

Министр здравоохранения Анда Чакша сегодня поздравила всех профессионалов отрасли с Днем медицинского работника и выразила им благодарность за проделанную работу.

В этом году произошел «настоящий рывок к тому, чтобы здравоохранение стало таким, каким его хотят видеть и пациенты, и врачи, и медсестры, и все работники отрасли - доступным, качественным, понятным, а также способным удовлетворить медработников получаемой ими зарплатой», отмечает в поздравлении министр.

Чакша напомнила также о плане правительства выделить на здравоохранение не меньше 4% внутреннего валового продукта Латвии. В этом году бюджет здравоохранения увеличен на 194 млн евро - это самый большой прирост после восстановления независимости Латвии. 85 млн из этих средств направлены на повышение зарплат лечебному персоналу, подчеркнула министр.

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