УМЗ: несовершеннолетний заключенный, как правило, рос в неполной или неблагополучной семье

Несовершеннолетний заключенный, как правило, рос в неполной или неблагополучной семье и получил лишь основное образование, свидетельствует информация Управления мест заключения.

Несовершеннолетние заключенные чаще всего попадают в места лишения свободы впервые, но ранее неоднократно оказывались в поле зрения полиции и получали наказания. Преступление же, которое довело их до тюрьмы, чаще всего совершено в группе. На свободе несовершеннолетний заключенный обычно злоупотреблял наркотическими или психотропными веществами.

Заключенные мужчины - чаще всего в возрасте 30-40 лет, ранее два или более раз судимые, в места лишения свободы попадают за кражи и употребляют одурманивающие вещества.

Женщины попадают в места лишения свободы тоже чаще всего в возрасте 30-40 лет, но впервые, обычно - за неразрешенное изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку с целью сбыта и неразрешенную реализацию наркотических и психотропных веществ.