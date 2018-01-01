Убийство Бункуса и таинственное исчезновение предпринимателя Боярса: связаны ли эти два дела?

Процесс неплатежеспособности владельца многоквартирного дома в Юрмале свел в одном деле адвоката Мартиньша Бункуса и строительного предпринимателя Андриса Боярса. Первого нашли застреленным в собственном автомобиле, а второй более полугода назад при странных обстоятельствах пропал без вести, рассказывает передача канала LTV «de facto».

Андрис Боярс исчез в конце ноября прошлого года - предприниматель вышел из дома на ул. Сколас 20 в Риге и пропал. Некоторое время его путь фиксировали камеры видеонаблюдения, однако, что произошло потом - неизвестно.

«Мы договорились, что встретимся, чтобы обсудить передачу документов и дальнейшую помощь в процессе неплатежеспособности», — вспоминает адвокат Сергей Лукашин. Мужчина был утвержден 27 ноября прошлого года администратором неплатежеспособности в фирму Боярса «AB Build». Однако после этого Боярс перестал отвечать на телефонные звонки.

Спустя некоторое время, появилась информация, что предприниматель просто исчез - оставив все вещи, паспорт и документы дома.

В настоящее время исчезновение предпринимателя расследуется как убийство.

Некоторые источники передачи de facto предложили искать причины пропажи Боярса по направлению бизнеса, связанного с апартаментами в Юрмале. Он купил здание в центре, восстановил его и подорвал иностранцам виды на жительство.

Несколько лет назад Боярс нашел партнера из России — Андрея Шаляпина. Оба выделили по несколько миллионов на проект — строительство апартаментов в Юрмале, на ул. Цериню, 3. Однако вскоре предприниматели поссорились: началась борьба за имущество путем процессов неплатежеспособности. Представлять интересы Шаляпина должен был недавно убитый адвокат Мартиньш Бункус.

Именно адвокат из бюро Бункуса подала в СГД заявление с просьбой начать аудит связанных с Боярсом предприятий. Боярс же со своей стороны добился, чтобы в отношении главного контролера по налогам СГД Сандры Карклини-Админе было начато дисциплинарное дело. Правда нарушений в ее действиях так и не было констатировано.

«Глаза в глаза» Боярс и Бункус встретились на собрании кредиторов владельца здании на ул. Цериню Buvnieks LV. В протоколах в двух местах указано, что «между ними возникли громкие споры, касаемые вопросов, которые не были связаны с повесткой дня собрания».

Однако в начале прошлого года стороны пришли к решению проблемы. Юрмальская собственность осталась в распоряжении компании Ceriņu apartments, принадлежащей Боярсу, а квартиры стоимостью 850 000 евро отошли предприятию Immocomfort.lv, у которого официально нет никакой связи с бывшим партнером Боярса — Шаляпиным. Стоит добавить, что одна из квартир была передана компании Adelo Commerce, истинным получателем прибыли в которой является юрист бюро Бункуса — Екатерина Галушка.

Если действительно Бункус и Боярс смогли оставить «с носом» российского предпринимателя, то убийство адвоката и исчезновение предпринимателя могут быть связаны между собой. Полиция эту версию не исключает.

Интересно, что администратором процесса неплатежеспособности на предприятие Боярса был назначен адвокат Михаила Ульмана. Ранее уже звучала информация о том, что у Бункуса и Ульмана был конфликт. Ульману принадлежит Latvijas Pasta banka, а предприятие Боярса получало в нем кредит. Адвокат Ульмана Лукашин утверждает, что был вовлечен в процесс администрировании неплатежеспособности фирмы Боярса только по стечению обстоятельств.