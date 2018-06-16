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«Рига, кстати, очень классная»: Навальный с семьей посетил латвийскую столицу

Русский TVNET
Фото: Instagram

Основатель российского Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный на этих выходных посетил латвийскую столицу. Об этом свидетельствует опубликованные в социальной сети Instagram фотографии.

«Глобализация - это когда приезжаешь в Ригу и в уличном кафе смотришь матч между датчанами и перуанцами, проходящий в Мордовии. Рига, кстати, очень классная. Я тут первый раз», подписал фотографию Навальный.

В воскресенье (17 июня) профиль Навального пополнился еще одной фотографией из наших краев - уже из Юрмалы.

Цели визита Основателя российского Фонда борьбы с коррупцией пока не известны.

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