За сутки зарегистрировано 38 пожаров; пострадали три человека

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 38 пожаров, три человека при пожарах пострадали, свидетельствует оперативная информация Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Восемь пожаров зарегистрировано в Риге, еще восемь - в других городах, 22 - в краях Латвии. ГПСС участвовала в тушении 14, а с начала года - 328 лесных пожаров.

За сутки ГПСС получила также 14 вызовов на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.

С начала года в Латвии зарегистрировано 5496 пожаров, 2091 из них был вызван сжиганием сухой травы. В пожарах 172 человека пострадали, 35, включая двух несовершеннолетних, погибли.