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Во вторник синоптики прогнозируют небольшой дождь, но в целом - сухую и солнечную погоду

Русский TVNET
Фото: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Во вторник (19 июня) и среду (20 июня) синоптики прогнозируют в Латвии небольшой дождь, но в целом - сухую и солнечную погоду. Однако ожидается усиление западного ветра до 19 метров в секунду. Максимальная температура днем будет колебаться от +17 градусов на побережье до +24 градусов в южно-восточной части Латвии.

Во второй половине недели погодные условия будут определяться циклонами, в Латвию поступят холодные воздушные массы, осадков будет больше, ожидается также порывистый ветер.

В день Лиго, 23 июня, температура воздуха не превысит +12..+18 градусов, во многих местах возможны дождь и сильный западный ветер. Местами возможны грозовые ливни и град.

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