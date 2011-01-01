Администратор Latvijas Krājbanka в мае вернул свыше 149 тыс евро

Администратор ликвидируемого «Латвияс Крайбанка» в мае 2018 года вернул 149 218 евро - на 27% меньше, чем в апреле, свидетельствует отчет, опубликованный в официальном издании «Латвияс вестнесис».

Все средства в мае администратор вернул за счет возврата ранее выданных банком кредитов.

Таким образом, за первые пять месяцев 2018 года администратор «Латвияс Крайбанка» вернул 827 200 евро.

Расходы на процесс неплатежеспособности «Латвияс Крайбанка» в мае 2018 года составили 56 533 евро, за первые пять месяцев года - 299 500 евро.

Гарантийному фонду вкладов банк в конце мая был должен 218,945 млн евро.

Активы «Латвияс Крайбанка» в конце мая составили 29,072 млн евро, собственный капитал - минус 498,805 млн евро.

«Латвияс Крайбанка» был объявлен неплатежеспособным в декабре 2011 года. В мае 2012 года Рижский окружной суд начал процесс банкротства банка.