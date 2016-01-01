Причиной посадки самолета airBaltic без переднего шасси стал износ детали за 2500 евро

Через почти два года после аварии в Рижском аэропорту Бюро расследований транспортных инцидентов и несчастных случаев наконец опубликовало заключение, почему в 2016 году самолету пришлось совершить вынужденную посадку, а также рекомендации для аэропорта, авиакомпании и спасателей.

Самолет «Air Baltic» «Bombardier Q400 NextGen» летел в Цюрих, но вынужден был вернуться в Рижский аэропорт. Проблема заключалась в переднем шасси, посадка производилась в условиях повышенной безопасности. В самолете находилось 63 пассажира, в том числе трое детей, и четыре члена экипажа. Во время посадки никто не пострадал. Ранее ничего подобного с самолетами «Bombardier Q400 NextGen» не происходило.