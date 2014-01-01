Минземледелия: Латвийские производители успешно заместили потерю российского рынка

Общий экспорт латвийской сельскохозяйственной, рыбной и продовольственной продукции в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 21,3% - до 2,642 млрд евро. Это самый большой прирост в ЕС, сообщили агентству ЛETA в Министерстве земледелия.

В прошлом году Латвия экспортировала продукцию сельского, рыбного хозяйства и продовольственной промышленности в 153 страны.

«Латвийские производители сумели увеличить экспорт и в основном успешно заместили потерю российского рынка в 2014 году другими рынками сбыта в ЕС и за его пределами», - отмечает Минземледелия.

В экспорте молока и молочных продуктов Латвия с 2014 года освоила 12 новых рынков и в прошлом году экспортировала эту продукцию в 50 стран.

Вырос также экспорт рыбной продукции, говядины и мяса птицы, на которые распространяется установленное Россией эмбарго: по сравнению с 2014 годом экспорт рыбной продукции увеличился на 42%, говядины - на 38%, мяса птицы - на 3%.

Рыбную продукцию Латвия в 2017 году поставляла в 44 страны.

Увеличился также экспорт рыбных консервов в Канаду, Китай, Израиль, Японию, США и ряд стран ЕС.