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KNAB просит прокуратуру начать уголовное преследование Римшевича и Мартинсонса

LETA
Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs | Фото: Ieva Lūka / LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) направило прокуратуре для начала уголовного преследования материалы уголовного дела президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса, сообщили агентству ЛETA в БПБК.

Материалы переданы отделу по расследованию особо важных дел Генпрокуратуры.

Как сообщалось, Римшевич подозревается по расследуемому БПБК уголовному процессу о взяточничестве. Президент Банка Латвии все обвинения отрицает. Также он заявил, что не намерен покидать свой пост.

В феврале Римшевич был признан подозреваемым по уголовному процессу по ч. 4 ст. 320 Уголовного закона о требовании и принятии взятки в крупном размере - не меньше 100 тыс. евро.

По подозрению в пособничестве этому преступному деянию был задержан и вскоре освобожден Мартинсонс. В отношении него избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

В качестве меры пресечения в отношении Римшевича избран денежный залог, запрет занимать должность президента центробанка, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.

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