Вейонис: в Ирландии проживает около 30 000 латвийцев, и государство хочет, чтобы они вернулись

Знания Ирландии могут помочь найти пути, чтобы вернуть соотечественников в Латвию, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с президентом Ирландии Майклом Дениэлом Хиггинсом, который прибыл в Ригу.

Президенты обсудили двусторонние отношения и проблемы латвийской диаспоры в Ирландии. Вейонис отметил, что в Ирландии проживает около 30 тыс. латвийцев, и государство хочет, чтобы они возвращались, а у Ирландии имеется в этой сфере большой опыт, потому что не так давно она пережила массовую эмиграцию.

По словам Вейониса, Латвия и Ирландия высоко ценят вклад живущих в Ирландии латвийцев в экономику обеих стран и тесные контакты между странами. Много латышей из Ирландии примут участие в Празднике песни, не забывая культурные традиции своей страны.