Полиция проводит расследование в джентельменском клубе Риги

Государственная полиция в настоящее время проводит обыск в одном из джентельменских клубов Риги, сообщает агентство LETA.

Как утверждает LETA, у клуба 75D на улице Элизабетес 22 припарковался один из трафорированных автомобилей Госполиции, а также нетрафарированные микроавтобусы.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству, что «полиция проводит процессуальные действия» в связи с преступным деянием против имущества. В интересах следствия более подробную информацию полиция пока не предоставляет.

В расследовании участвует Рижский центральный участок и Управление Криминальной полиции Рижского региона.