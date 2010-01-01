Обморок? Солнечный удар? У Академии художеств рухнула статуя Венеры

Мэр Риги Нил Ушаков поделился в социальной сети Facebook фотографией, на которой видно, что стало со знаменитой статуей Венеры рядом с Академией художеств - она попросту развалилась напополам, на возвышении осталась лишь нога неоднозначной фигуры...

«Венера у Академии художеств не выдержала жары», - иронично подписал фото Ушаков.

Некоторые комментаторы поспешили обрадоваться, мол, туда ей и дорога - оказывается, многих рижан коробил ее внешний вид. Нашлись и защитники искусства, попытавшиеся другим объяснить ценность экспозиции.

Некоторые же теперь просто узнали, что статуя зовется Венерой.

Русский TVNET связался с представителем Академии художеств Лаурой Озолой, которая пояснила, что снос конструкции прошел согласно плану.

Работа художницы Бригиты Зелчи-Айспуре «Венера Виллендорфская 21 век» была установлена у входа в Академию в 2010 году. На этой неделе она покинула свое месторасположение, чтобы в течение ближайшего года стать выдающимся объектом искусства, выполненным из более прочных и выносливых материалов.

«Венера Виллендорфская 21 век» была дипломной работой студентки и, как и подобает учебной работе, была создана из временных материалов: пенопласта и пластика, а теперь пришло время стать Венере более устойчивой, то есть «переродиться» в другом материале, а именно в нержавеющей стали, чтобы не потерять свое изначальное эстетическое наполнение.

«Сейчас Венера покидает центр Риги, чтобы реставрированной вернуться назад в течение ближайших лет», - рассказала автор работы Бригита Зелча-Айспуре.

Ректор Художественной академии Кристап Зариньш прокомментировал, что в рамках 100-летия Латвии академия планирует привлечь финансовые средства для восстановления скульптуры, которая украшала вход в учебное заведение и радовала рижан и гостей города.

FOTO: Publicitātes

FOTO: Publicitātes