Опрос: настроение жителей Латвии значительно ухудшилось

Настроение жителей Латвии ухудшилось по всем позициям опроса. Наиболее негативно люди оценивают текущую экономическую ситуацию в Латвии - 31% заявили, что она только ухудшается.

Материальным положением своих семей недовольны 30% опрошенных, но 18% считают, что через год оно улучшится. Наибольшую уверенность в улучшении материального положения выражали люди в возрасте 25-34 лет (31%), а люди старше 45 лет чаще заявляли, что ничего в течение года не изменится.

Мнение латышей и нелатышей о ситуации на рынке труда совпадает. 54% латышей и 64% нелатышей оценивают шансы найти хорошую работу в Латвии как плохие. В мнении о том, что найти хорошую работу в стране, сложно, сходятся опрошенные в возрасте 18-24 лет и в возрасте 64-75 лет - 54% опрошенных. Шансы найти работу считают хорошими 7% опрошенных.

Недовольство работой правительства выразили 75% респондентов (индивидуальные коммерсанты, безработные и крестьяне), а довольны правительством 17% респондентов, среди которых много руководителей предприятий, школьников, студентов и домохозяек.