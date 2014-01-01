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В Салдусском крае зарегистрирована вторая в этом году вспышка АЧС среди свиней

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Латвии зарегистрирована вторая в этом году вспышка африканской чумы свиней (АЧС) на ферме - инфекция поразила животных в приусадебном хозяйстве «Страутини» в Курсишской волости Салдусского края, сообщает Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС).

Сотрудники ПВС предприняли меры по предотвращению распространения АЧС из хозяйства, ликвидированы четыре свиньи, а также начато эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь проникла на ферму.

Вокруг приусадебного хозяйства в защитной зоне введен карантин, усиленно контролируются соблюдение мер биологической безопасности и здоровье свиней.

Первая в этом году вспышка АЧС среди свиней была выявлена 12 июня. Болезнь была обнаружена у 165 свиней на ферме в Яунсвирлаукской волости Елгавского края.

В Латвии АЧС впервые была зарегистрирована в июне 2014 года у трех кабанов, обнаруженных в нескольких метрах от белорусской границы.

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