Литовская Служба спецрасследований ведет дело о коррупции в Центре крови Литвы и Латвии

На прошлой неделе процессуальные действия проводились в Латвии, сообщила ССР.

У правоохранительных органов Литвы имеются обоснованные подозрения, что бывшая глава НЦК Йоана Бикульчене и акционер компании «Solis Tribus» Антанас Пятрошюс, а также директор этой компании Рута Станкявичене, действуя в группе, стремились захватить и монополизировать сбор плазмы крови не только в Литве, но и в Латвии.

Таким образом, по мнению ССР, они хотели подвергнуть дискриминации и исключить хозяйствующих субъектов Литвы, Латвии и других зарубежных стран, у которых была возможность или у которых могла быть возможность честно конкурировать в области сбора плазмы крови.

Досудебное расследование возглавляет и контролирует прокурор отдела расследования организованных преступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.

Подозреваемая в коррупционных преступлениях Й. Бикульчене в апреле была уволена с должности главы НЦК по собственному желанию. Немного ранее суд удовлетворил просьбу прокуратуры отстранить Й. Бикульчене от должности на три месяца.

В начале расследования Й. Бикульчене была арестована на две недели. Впоследствии ей был назначен домашний арест.

Й. Бикульчене отрицала обвинения и заявляла порталу «15min.lt», что ее обвиняют в «оказании влияния и просьбах оказать влияние на министра здравоохранения Латвии и директора Государственного центра доноров крови Латвии».

По ее словам, обвинения в стремлении помочь литовскому предприятию «Solis Tribus» монополизировать сбор плазмы крови и поставки препаратов крови в Литве появились после обращения в литовские ведомства, в том числе в Минздрав Александра Цесаса, представителя конкурентов - компании «Octapharma» в Латвии. Й. Бикульчене объясняет все действия правоохранительных органов попытками латвийского предприятия убрать конкурентов.

«С латвийским Государственным центром доноров крови нас связывает прекрасная дружба, мы всегда советуемся по всем вопросам. В этом случае была новый директор, она не очень разбиралась, что здесь происходит, и приехала посоветоваться, что делать, потому что именно этот господин, который обвиняет меня в монополизации литовского рынка, является монополистом в Латвии - это представитель «Octapharma» Александр Цесас», - сказала Й. Бикульчене.

Как утверждают следственные органы, согласно плану преступной группы, «Solis Tribus» должна была стать единственным в Литве сборщиком плазмы крови и поставщиком препаратов крови.