Потерянные дети, пьяные водители, мертвые животные: у спасателей выдались напряженные выходные

В субботу, 16 июня, в 17:00 на пляже в Вецаки женщина, потерявшая свою двухлетнюю дочь, обратилась к спасателям Рижской муниципальной полиции (РМП). Один из спасателей незамедлительно отправился на квадроцикле осматривать пляж, и примерно через 10 минут девочка была найдена на близлежащей игровой площадке. Ребенка передали матери.

Вечером того же дня к спасателям на Луцавсале обратилась женщина с четырехлетним мальчиком, которого она нашла разгуливающим по пляжу без взрослых. Мальчик сказал, что потерял маму. Полицейский на квадроцикле отправился искать мать мальчика, и вскоре поиск увенчался успехом.

В свою очередь в воскресенье, 17 июня, к воротам спасательной станции «Вецаки» подъехал явно нетрезвый автоводитель. Мужчина сразу же был задержан. Во время проверки выяснилось, что у него нет водительских прав. Спасатели передали мужчину Госполиции для дальнейших процессуальных действий.

В 13:00 к дежурящим у озера Бабелите спасателям обратилась женщина, которая нашла на берегу паспорт. Документ передали Управлению по делам гражданства и миграции.

Тем временем спасатели на станции «Вецаки», наблюдая за пляжем, заметили, что в зону для купания вошел водный мотоцикл. С водителем провели профилактическую беседу, после чего мужчина вытолкал свой транспорт с пляжа и покинул место.

Вскоре после 13:00 с разницей в несколько минут, к спасателям на Луцавсале обратились мальчики 7 и 9 лет, которые порезали ноги. Им была оказана первая медпомощь.

Через несколько часов на спасательной станции на Румбуле, патрулируя берега Даугавы, полицейские заметили две немаркированные рыболовные сети. Нелегальные сети вытащили из водоема, принадлежность установить не удалось. Сети конфискованы, заведено административное дело.

В 15:22 к спасателям на пляже в Вецаки обратилась женщина, которая потеряла свою пятилетнюю внучку. Девочку нашли и передали бабушке, проведя профилактическую беседу о более ответственном присмотре за детьми.

Тем временем на Луцавсале полицейские оказали помощь мальчику, который поранил ногу – рану обработали и наложили повязку.

В 16:01 сотрудники спасательной станции «Вакарбулли», во время осмотра пляжа нашли мертвого тюленя. Спасатели связались с работниками SIA «Citi medību laiki», которые приехали и забрали останки животного.

В 17:35 помощь спасателей станции «Вецаки» потребовалась трехлетнему мальчику, который поцарапал руку – спасатели обработали ссадину и мальчик отправился с родителями дальше.

В 17:50 к спасателям в Вецаки обратилась 74-летняя женщина – у нее кружилась голова и началась рвота. На место сразу же вызвали сотрудников неотложки. Пока медики ехали, спасатели оказали первую помощь.