Погода на день: порывистый ветер и кратковременный дождь

Во вторник, 19 июня, синоптики обещают порывистый ветер и кратковременный дождь.

Юго-западный ветер усилится по всей территории Латвии, в Курземе и местами в центральной части страны порывы ветра достигнут 16-19 метров в секунду.

Начиная с запада, на большей части страны пройдут кратковременные дожди. Небо будет облачным.

Температура воздуха +17..+22, в Латгале до +24.

В Риге обещают облачную погоду и небольшой кратковременный дождь, вечером облачность уменьшится. Температура воздуха не превысит +22 градуса, порывы юго-западного ветра усилятся до 16 метров в секунду.