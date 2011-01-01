Уже сегодня на шесть дней закрывают набережную 11 ноября. Лиго же!

В связи с подготовкой к празднованию Лиго в Риге с сегодняшнего дня до 25 июня будет закрыто движение транспорта на набережной 11 ноября и отдельных участках улиц Вецриги, сообщает Рижская дума.

Сегодня с 23.00 до 6 часов утра 25 июня движение будет закрыто на набережной от Каменного моста до ул. Муйтас, на участке от ул. Полю гате до ул. Яуниела, на ул. Полю гате от набережной до ул. Пилс, на ул. Бискапа гате от площади Гердера до набережной.

Сегодня с 20.00 до 6 часов утра 25 июня запрещено останавливаться и стоять на набережной 11 ноября от Каменного моста до ул. Муйтас и на параллельной набережной улице со стороны Вецриги между улицами Полю гате и Яуниела.

В свою очередь с 5 часов утра 21 июня до 8 часов утра 23 июня для движения будут закрыта также Домская площадь и площадь Гердера.

Все ограничения распространяются также на велосипеды, велорикш, электромобили и конные повозки.