Елгаву посетил «пыльный дьявол»? Такое явление в Латвии наблюдалось впервые

14 июня во второй половине дня в Елгаве доселе невиданным ветряным столбом пыли снесло крыши двух зданий, принадлежащих Jelgavas tipogrāfija. Как пояснили метеорологи, этот локальный смерч называется dust devil, то есть пыльный вихрь, и в Латвии он наблюдался впервые!

До сих пор метеорологи еще ни разу не фиксировали такого природного явления на территории Латвии.

Локальный смерч застал врасплох тех, кто находился на тот момент на улице Лангервалдес и Рубеню. В результате вихря часть крыши упала на машину одного из сотрудников, повредив ее.

Однако, сотрудники типографии не печалятся - явление настолько необычно, что все просто обескуражены.

Непонятно одно, как страховая компания возместит ущерб, ведь в страховых условиях «пыльный вихрь» не значится.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии пояснил, что прогнозировать маленькое торнадо в Латвии практически невозможно, так как такое природное явление наблюдается впервые.

Как правило, «пыльный вихрь» остается локальным явлением, не оставляющим сильных разрушений, но в отдельных случаях интенсивность может быть и в разы мощнее.

Как только вихрь соприкасается с неравномерной поверхностью здания или земли, это явление моментально идет на спад.

Такое название явление получило от того, что обычно наблюдается, как ветер поднимает в воздух песок и пыль.

Обычно «чертова метла» появляется в сухую и солнечную погоду, когда прогретый воздух у земли стремительно поднимается вверх.

В случае со смерчем все происходит наоборот - обычно он зарождается под грозовым облаком.

Пыльный вихрь - распространенное природное явление на всей планете Земля и даже на других планетах Солнечной системы. Обычно они появляются и пропадают за несколько минут, но могут успеть за это время снести крышу или сдуть, например, теплицу.