Иностранные СМИ утверждают, что Латвия страна интровертов. Действительно ли это так?

Страна интровертов - такое определение дали нашей Латвии на ежегодной книжной ярмарке в Лондоне. В комиксах латвийского писателя об одиночках каждый с легкостью может узнать себя. Эта идея была тут же подхвачена иностранными СМИ, которые также пришли к выводу: латвийцы действительно являются интровертными людьми.

«Мой первый день в латвийской столице не сравнится с прогулками по другим городам Европы», пишет журналист BBC Кристина Ро.

«Солнце сияло ярко, и я гуляла по парку Кронвальда. Иногда казалось, что единственные звуки, которые можно было услышать, доносились от немногочисленных туристов и мимо проезжающих машин. Когда видела местных латвийцев, они обычно гуляли молча и держали дистанцию по отношению друг к другу. У меня сложилось впечатление, что это не самые социальные люди».

Журналистка указывает, что интроверсия могла бы стать ключом к творческому духу латвийцев, потому что тонкая грань между творчеством и одиночеством часто упоминается в различных научных исследованиях. Несомненно, Латвия - страна полная созидательных идей, ведь здесь пропорционально один из самых больших сегментов рынка творческого труда в Европейском союзе (ЕС). Об этом свидетельствуют данные Европейской комиссии (EK).

Она указывает на другие проявления латвийской интроверсии - местные никогда не улыбаются идущим навстречу людям.

Еще один из признаков - Праздник песни и танца проходит только один раз в пять лет - иначе слишком много веселья.

Вероятно, латвийский менталитет был сформирован историческими условиями - относительно низкой плотностью населения и жизнью на хуторах.

Кроме того, в настоящее время две трети латвийцев живут в квартирах и неохотно делят жилую площадь с другими сожителями.

Однако Ро указывает, что латвийское общество не однозначно, ведь здесь живет большое количество этнического разнообразия, а также ощутимы отличия между молодежью и поколение советского режима.

Эту идею выдвинули и другие зарубежные СМИ. Например, индийский портал «Reporter Live» опубликовал статью с заголовком «Латвия - рай интровертов», в которой указал, что латвийцы очень одиноки и предпочитают замкнутый образ жизни.

На ежегодной книжной ярмарке в Лондоне нашу страну представляла Нора Икстене. Ее книга «Молоко матери» была переведена на английский и выпущена британским издательством «Peirene Press».