В Латвии начался бойкот Circle K: Что думают об этом в компании?

Несколько дней назад в социальных сетях начали распространяться призывы бойкотировать латвийские автозаправочные станции. Таким образом протестующие намерены бороться с ростом цен на топливо. Наибольшие санкции латвийские автоводители направили в адрес АЗС Circle K. Русский TVNET связался с представителями компании, которые объяснили, с чем связано удорожание нефтепродуктов и объяснили, почему данные призывы бесполезны.

За последний месяц цены на топливо увеличились не только в Латвии, но и в других странах мира. Это связано с высокими ценами на нефтяные продукты на мировых биржах. В последний раз подобная ситуация была в конце 2014 года. Ситуация обусловлена выходом США из ядерной сделки с Ираном. Введение санкций против Ирана привело к уменьшению предложений на рынке нефтепродуктов - соответственно, цены на топливо увеличились, - Русскому TVNET рассказала специалист по коммуникации Circle K Кате Нитина.

Специалист добавляет:

"Конечно, мы заметили призывы людей бойкотировать большие автозаправочные станции, однако, нам не совсем понятно, какую цель преследуют активисты. Уже прозвучало мнение о том, что отдельные «организаторы бойкотов» на самом деле используют данные призывы для увеличения популярности своих страниц в социальных сетях.

В любом случае, напоминаем, что продавец топлива не может значительно повлиять на его цену - себестоимость горючего составляет около 90% его цены (около 35% - стоимость топлива на мировой бирже и 55% - налоги государства). Получается, что автозаправочные станции получают прибыль лишь в размере 10% от цены топлива - из этих денег необходимо вычесть зарплаты персоналу, поддержание работы оборудования и т.д.

Мы понимаем негативную реакцию людей, которые не довольны повышением цен. Однако в подобных ситуациях страдают и торговцы топливом.

Покупатели очень чутко реагируют на изменения цен, стараясь покупать меньше топлива, в то время как расходы автозаправочных станций остаются неизменными".

Отвечая на вопрос Русского TVNET, поспособствовал ли объявленный в социальных сетях бойкот уменьшению клиентов, представитель Circle K отметила: «Увеличение цены на топливо для нас всегда ощутимо, потому что часть клиентов старается не увеличивать свои расходы. Однако пока сложно сказать, влияет ли на это еще и призыв о бойкотах в социальных сетях».