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Перед Лиго резко выросло число «алкотуристов» из Эстонии и Финляндии

LETA
Фото: Leta

На границе Эстонии и Латвии резко выросло число «алкотуристов» из Эстонии и Финляндии, сообщает эстонский новостной сайт ERR.

Владельцы приграничных торговых точек подтвердили многократный рост оборота в минувший уикэнд.

Эстонские налоговики в этом проблемы не видят и планируют продолжать проверки объемов провозимого спиртного в обычном режиме.

«Большая часть покупателей разрешенных объемов провоза спиртного не превышает. В нашу задачу не входит вмешиваться в дела простых потребителей и нервировать их на дороге. Мы занимаемся теми, кто закупает [алкоголь] для дальнейшей перепродажи», - пояснил ведущий инспектор Налогово-таможенного департамента Эстонии Гуннар Керес.

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