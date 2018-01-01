Россия запретила въезд гражданам Латвии, поддержавшим санкции по делу Магнитского

Российский МИД вчера вручил посольству Латвии в Москве список латвийских граждан, которым запрещен въезд в Россию за поддержку санкций в отношении лиц, причастных к делу адвоката Сергея Магнитского, сообщили агентству ЛETA в пресс-службе МИД.

О запрете МИД известит включенных в список лиц лично - обнародован список не будет.

Вручение этого списка - реакция МИД России на принятое Сеймом 8 февраля 2018 года решение «О призыве установить санкции для причастных к делу Сергея Магнитского лиц», пояснили в МИД Латвии.

В своем решении Сейм выразил осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркнул, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.

Латвийский МИД не удивлен вручением этого списка и считает, что этот шаг не направлен на улучшение двухсторонних отношений.

Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, ранее уже приняли такие страны, как США, Канада, Литва, Эстония, Великобритания.