Две трети врачей из-за введения СЭЗ вынуждены работать с документами дольше

67% после введения системы электронного здравоохранения (СЭЗ) вынуждены дольше работать с различными документами, и лишь у 16% время на работу с документами сократилось, показал опрос, проведенный Латвийским обществом врачей в сотрудничестве с центром социологических и маркетинговых исследований SKDS.

В течение последних двух недель перед проведением опроса с существенными нарушениями в действии СЭЗ не сталкивались только 16% врачей, еще 16% сталкивались с ними 10 и более раз, 3% - восемь-девять, 6% - шесть-семь, 14% - четыре-пять, 26% - два-три раза, 15% - один раз.

Работой СЭЗ нередко недовольны не только врачи, но и их пациенты. Лишь 27% опрошенных врачей не получали от пациентов жалоб, 33% врачей получали их четыре и более раз,

56% врачей после введения СЭЗ приходится работать дольше, у 36% сократилось уделяемое пациентам время, 27% пришлось урезать рабочее время на другие действия.

Выписывание в СЭЗ одного рецепта на компенсируемые медикаменты у 51% врачей занимает больше, у 28% - меньше, у 18% - столько же времени, сколько выписывание обычного рецепта.

48% врачей считают э-рецепты нелогичными, непродуманными и непросматриваемыми и требующими от них каких-то лишних действий, 37% врачей считают такими э-листы нетрудоспособности.

6% врачей оценивают свои навыки работы с компьютерами как плохие и очень плохие, 60% - как хорошие и отличные, 32% - как посредственные, 2% затруднились с ответом.

66% врачей работают с СЭЗ, остальные - нет. Из работающих с СЭЗ врачей 66% работают с ней каждый рабочий день, 15% - три-четыре раза в неделю, остальные - раз-два в неделю и реже.

По поводу СЭЗ в Национальную службу здравоохранения обращались 57% врачей, из них 54% оценивают ее как отличную или хорошую, 31% - как посредственную, 13% - как плохую или очень плохую.

В проводившемся в конце апреля - начале мая опросе «Оценка СЭЗ и реформ системы здравоохранения латвийскими врачами» участвовали 2944 врача.