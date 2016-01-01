СГД рассказало о проверках в Vairāk saules: Ранее нарушений не было

Служба государственных доходов (СГД) ранее уже проводила проверки в ресторанах Vairāk saules. При анализе финансовой отчетности не было выявлено расхождений в финансовых показателях. В то же время было установлено, что фактическое рабочее время сотрудников отличается от запланированного. Это нарушение было исправлено. В свою очередь, полиция не предоставляет информацию СГД в отношении обысков и начатого уголовного процесса.

С разрешения представителя Vairāk saules Эндия Берзиньша, директор управления Контроля за налогами Сандра Карклиня-Админе рассказала TVNET о проверках, проводимых СГД в ресторанах.

Оценивало ли СГД работу Vairāk saules до сих пор? Какие выводы?

В марте 2016 года была произведена тематическая проверка ресторана SIA VĒL VAIRĀK SAULES в Риге, наул. Кр. Валдемара, 112 и обследован офис предприятия на ул. Марупес, 3. Во время проверки из базы данных компании, в которой хранится информация о сделках, зарегистрированных в кассовых аппаратах, были подготовлены различные финансовые отчеты, из которых была получена копия логических данных.

При анализе финансовой отчетности не было расхождений с финансовыми данными.

Находящийся в распоряжении СГД чек за декабрь 2015 года был отражен в контрольной ленте EKS R-KEEPER 6 (идентификационный код 02-0157661), которую во время проверки предоставил представител SIA VĒL VAIRĀK SAULES.

В 2017 году в рамках акции ресторанов СГД провело тематическую проверку в подразделениях SIA VĒL VAIRĀK SAULES - в ресторане Vairāk Saules и ресторане WOK CAFE. Доходы в дни, когда налоговики проводили проверки, существенно не отличались от доходов, полученных предприятием в предыдущие периоды, но было установлено, что фактическое рабочее время сотрудников отличается от запланированного.

Предоставляла ли полиция какую-либо информацию СГД в отношении произведенных обысков? Какую именно?

Полиция пока что не предоставила СГД информацию о проведенных обысках. Мы отправили официальный запрос.

Как оцениваете деятельность ресторанов Čili picas? Есть ли нарушения? (Прозвучала информация, что Vairāk saules переманивала работницов пиццерии).

В компетенцию СГД не входит отслеживание миграции сотрудников между предприятиями и то, как одно как их переманивают. Информацмю о деятельности Čili pica может комментировать только если предриятие дастнам на это разрешение. Без письменного разрешения предприниателя, закон нам запрещает это делать.

Юристы указывают на странности в этом деле

Опрошенные TVNET юристы, которые захотели на правах анонимности дать комментарий, указывают на странности вокруг обысков и шумихи ресторанов Vairāk saules.

Юристы указывают, что у Криминальной полиции нет ресурсов и специалистов для оперативной проверки кассовых аппаратов и проверки компьютеров сотрудников и других носителей информации. В тоже время СГД за последнее время в этом преуспело.

Так же очень странно, что еще до окончания процессуальных действий, была оглашена сумма убытков государству, которая появилась в результате махинаций с кассовыми аппаратами.

Что ищет полиция

По версии полиции возможное преступление реализовали 4 лица. Главный снабженец «Vēl vairāk saules» Дмитрий Балаба якобы достал нелегальную компьютерную программу и передал ее специалисту IT Эдгару Штромбергу. Тот в свою очередь модифицировал кассовые аппараты, чтобы уменьшить ежедневные поступления в каждом ресторане. После этого часть наличных денег выплачена сотрудникам в конвертах. Якобы эту схему помогла прикрыть главный бухгалтер, сообщила LETA.

Полиция считает, что задание специалисту по IT Штромбергу дал Аиво Шнейдерс, совладелец «Vairāk saules», которые в повседневной жизни работает на кухне.

Совладелец «Vairāk saules» Мартиньш Калниньш отметил передаче, что задержание Штромберга под арестом абсурдно - он человек, связанный с услугами аутсорсинга, который занимается обеспечением интернета, устанавливает видео камеры, с прямой деятельностью компании он не связан.

При обысках на местах жительства полиция изъяла все компьютеры и телефоны.

Деньги искали даже в детских копилках. Обыскали и машины.

Обыскан и дом адвоката члена совета холдинга Яниса Эшенвалда, отобран телефон, что законом запрещено.

В 2016 «Vairāk saules» был реорганизован. Предприятие разделили - производственный цех отделили от ресторанов и банкетного сервиса. На балансе ресторанной сети наблюдается спад, в том время как вся группа в качестве налогов заплатила 800 тысяч евро. По прогнозам этого года сумма превысит миллион.

«Vairāk saules» занял место арендатора в двух торговых центрах, в которых ранее находилась «Čili pica», также «Vairāk saules» переманили несколько ведущих сотрудников конкурентов.

Полиция не раскрывает, насколько давно начато расследование, только информирует, что уголовное дело начато по заявлению.