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В среду будет солнечно, но ветрено

LETA
Фото: Jānis Škapars / TVNET

В среду, 20 июня, в Латвии ожидается небольшая облачность, день будет ветреным и в основном солнечным, сообщили синоптики.

Ночью местами еще возможен небольшой кратковременный дождь. Минимальная температура составит +10..+13 градусов, на побережье +16, скорость западного ветра до 12-17 метров в секунду.

Днем воздух прогреется до +19..+23 градусов, на побережье до +17..+18 градусов.

В Риге день будет в основном солнечным, скорость ветра составит до 14 метров в секунду, температура от +14 градусов ночью до +22 днем.

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